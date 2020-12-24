İçişleri Bakanı Soylu: Demirtaş terörist, Gergerlioğlu terörist...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri ile video konferans yöntemiyle yıllık değerlendirme toplantısı yapıyor.

Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını bildirdi.

Soylu, AİHM'in "Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır" yönündeki kararına ilişkin şunları söyledi:

"Kusura bakmasınlar Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değil. Tehlikenin farkında değil. Kendilerine akıl, nizam diliyorum. Alacaklarını da zannetmiyorum. Avrupa'nın içinde gözlerini Türkiye-Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. 'mış gibi' uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum

"Demirtaş teröristtir. AİHM’in almış olduğu karar, boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye’nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit oldu bu hâli Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.”

'Gergerlioğlu da terörist'

Bakan Soylu, "karakol ve cezaevlerinde çıplak arama" iddiasını ortaya atan HDP Kocaeli Milletvekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da "terörist" dedi:

"Ana muhalefet liderinin hala bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Türk Polis Teşkilatı’na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır. Avrupa'dan peydahlandığı belli olan, Pensilvanya'dan peydahlandığı belli olan, Amerika'dan peydahlandığı belli olan çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ’cü bir teröristtir bunu herkes biliyor. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, bununla ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin.”