İçişleri Bakanı Soylu: Demirtaş terörist, AİHM'in kararı boş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürleri ile video konferans yöntemiyle yıllık değerlendirme toplantısı yapıyor.

Soylu, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını bildirdi.

Soylu, AİHM'in "Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır" yönündeki kararına ilişkin şunları söyledi:

"Kusura bakmasınlar Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değil. Tehlikenin farkında değil. Kendilerine akıl, nizam diliyorum. Alacaklarını da zannetmiyorum. Avrupa'nın içinde gözlerini Türkiye-Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. 'mış gibi' uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum

"Demirtaş teröristtir. AİHM’in almış olduğu karar, boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye’nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit oldu bu hâli Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.”