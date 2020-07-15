İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz bilançosunu açıkladı: 94 bin 975 tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz'un bilançosunu açıkladı.

15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapıldığını, 282 bin 790 kişinin gözaltına alındığını ve 94 bin 975 kişinin tutuklandığını bildiren Soylu şunları söyledi:

''Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir. Bu çalışmaların en somut bulgusu ise sayılar ve rakamlar değil, örgütün bazı kesimlerce net anlaşılamayan veya varlığından bile şüphe ettikleri organizasyon yapısının aslında çok dinamik, somut ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde eyleme dönük bir gerçeklik içinde olduğudur."