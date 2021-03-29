İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Ahmet Şık'a 'para balyaları' yanıtı

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından bir arabanın bagajındaki para balyalarının göründüğü videoyu paylaşarak görüntülerde paraları teslim kişinin AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve danışmanı Ömer Işık olduğunu iddia etmişti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ahmet Şık'ın sosyal medyada gündeme getirdiği iddialara yanıt verdi.

Çataklı, "HDP’den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; Türk Polisi 8 Ocak’ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu... PKK’nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın..." diye yazdı.

HDP’den milletvekili seçilen,

birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan,

PKK heveslisi Ahmet Şık;

Türk Polisi 8 Ocak’ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı,

10 Ocak'ta tutuklama oldu...



PKK’nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın... https://t.co/PdTlGwVAD3 — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 29, 2021

Şık'ın paylaştığı görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mesesele siyasallaştırılmak isteniyor" demişti. Ahmet Şık, "Soylu, aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir. Zaten işgal ettiği makam kendisini bununla görevlendiriyor" diye yanıt vermişti.