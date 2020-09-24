'İÇDAŞ'taki iş cinayeti basına yansıtılmıyor'

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.'de dün bir iş cinayeti daha yaşanmıştı. Türkiye Komünist Partisi Çanakkale İl Örgütü, İÇDAŞ'ta yaşanan iş cinayetine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

Geçtiğimiz gün İÇDAŞ'ta bir iş kazası (!) yaşandı. Kazanın ardından, çok kısa süre sonra işçinin ölüm haberi iş yerine ulaştı. Bir işçi kardeşimizi daha iş cinayetinde kaybettik. Daha nisan ayında aynı çatıdan düşen işçinin hayatını kaybettiği yerde, bugün başka bir işçi aynı çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Konu basına yansıtılmadı, belli ki yansıtılmak istenmedi. Yaşanan olayın bir kaza değil, cinayet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. Patronların kar hırsının bizi öldürmesine izin vermeyeceğiz.

Öncelikle, yaşamını yitiren işçinin ailesinin acısını paylaşıyoruz.

Patronların kar hırsı nedeniyle, alınmayan önlemler neticesinde iş cinayetleri devam ediyor. Çanakkale'de işçiler kendisini yalnız hissetmemelidir. TKP olarak işçilerle dayanışma içinde olacak, hak ve taleplerinin peşinde olacağız. İÇDAŞ iş cinayetleriyle anılan bir fabrika olmuştur. Bugün verilmesi gereken mücadele işçilerin can güvenliği için, iş güvenliğinin sağlanmasıdır.

Pandemi koşullarında salgına rağmen benzer şekilde en çok işçilerin ve ailelerinin sağlığı tehlikeye atıldı. En yakın örneği DARDANEL Fabrikasında kapalı devre sistemiyle işçilerin fabrikaya kapatılması olmuştu. İÇDAŞ'ta da virüs haberleri yayılmasına rağmen işçilerin çalıştırılmaya devam ettiğini görüyoruz. İşçilere ölüm reva görülüyor.

İÇDAŞ patronunu ve patron dostu siyasi iktidarı uyarıyoruz!

İşçilerin can güvenliği derhal sağlanmalı, gereken önlemler alınmalı, denetimler artırılmalıdır.

İşçilerin sömürülmediği, iş cinayetlerinde katledilmediği, sömürüsüz bir dünya kuruluna dek, işçilerin can güvenliğini sağlayamayan patronların ve bu düzenin ensesinde olacağız.

Omuz omuza, örgütlenerek,

Omuz ver, iş cinayetleri son bulsun!

Omuz ver, bu düzeni değiştirelim!