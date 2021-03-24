İbrahim Zarap hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten iddianame hazırlandı

Samsun’un Canik ilçesinde 5 yaşındaki kızının önünde eski eşi E.M.'yi darp ederek ağır yaralayan İbrahim Zarap hakkında iddianame hazırlandı.

Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Zarap'ın “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasından cezalandırılması istendi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart akşamı İbrahim Zarap'ın, 3 yıl önce boşandığı E.M.'yi darp ederek ağır yaraladığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. Olayın ardından E.M. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Zarap çıkarıldığı adliyede tutuklanmıştı.

Daha önce de 17 Ağustos 2020 tarihinde E.M.'yi darp edip bıçakla yaraladığı ortaya çıkan Zarap hakkında bu nedenle açılmış bir dava olduğu öğrenilmişti.

Zarap'ın MHP'ye üye olurken çekilmiş bir fotoğrafı da ortaya çıkmıştı. Olayın ardından bir açıklama yapmak zorunda kalan MHP Genel Başkanı Bahçeli "Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır" demişti.