İbrahim Zarap daha önce de eşini bıçaklamış!

Samsun'da tutuklanan İbrahim Zarap'ın geçen yıl 17 Ağustos'ta E.M'yi darbedip bıçakla yaraladığı bilgisi, olayla ilgili hazırlanan iddianameye yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi E.M.'yi darbeden ve ardından tutuklanan İbrahim Zarap'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zarap hakkında E.M'yi 17 Ağustos 2020 tarihinde darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, E.M'nin ifadesine yer verildi.

E.M. ifadesinde, olay günü konuşmak için eski eşinin ikametine gittiğini belirtti.

İkamete gittiğinde Zarap'ın alkollü olduğunu belirten E.M, konuştukları sırada boynunda bulunan '1 lira' değerindeki kolyeyi gören Zarap'ın sinirlendiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Boynumdaki kolyeyi koparıp gözüme yumruk attı. Kollarıma ve göğüs kısmıma yumruklar vurdu. Balkona kaçtım. Zarap mutfaktan ekmek bıçağı alıp yanıma gelerek, 'Seni öldüreceğim, seni keseceğim.' dedi. Bıçağı bana doğru salladı. Bıçak, parmağımı ve göğüs kısmımı hafif şekilde kesti. Karşı apartmanın balkonundan tanımadığım bir bayanın bizi izlediğini görünce 'sakinleşelim' dedim ve birlikte evin içine girdik. Evin içinde de Zarap darp etmeye devam etti. 'Seni keserim, sülaleni keserim' dedi."

Saldırgan Zarap ise E.M'den 'tehdit' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Yapılan soruşturmada, sol gözde şişlik ve morarma, şişliğe bağlı görme kısıtlılığı, sağ göğsünde çizik, sol elinde şişlik bulunan E.M'nin beyanlarını doğrulayan ve destekleyen nitelikli yaralanmalardan dolayı Zarap'ın atılı suçlamayı işlediği kanaatine vardı.

İddianamede, Zarap'ın bıçakla yaralama suçundan yargılanması istendi. Müşteki-şüpheli E.M'nin, Zarap'ın kendisine yönelik eylemlerini sona erdirmek ve korkutmak amacıyla kırık cam şişesini eline alarak meşru müdafaa halinde "tehdit" suçunu işlediği ileri sürülen iddianamede, E.M'nin de bu suçtan yargılanması talep edildi.

İbrahim Zarap adlı saldırgan son olarak 6 Mart'ta, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darp etmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı.