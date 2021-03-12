İbrahim Kalın'dan 'tekrar kapanma' açıklaması

Haber Global’de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kademeli normalleşme ve yeniden kapanma tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

'Bu ihtimal hep var'

"Tekrar kapanma olur mu?" sorusuna yanıt veren Kalın, "Kontrollü normalleşme dediğimiz süreç tedbirleri önemsememeye dönüşürse yeniden kapanmak zorunda kalırız. Biz bunu istemiyoruz. Bu ihtimal hep var" dedi.

'50 milyon insanı aşılamamız lazım en azından, daha 5'te birini yaptık'

"Bu kararı almak da çok kolay değildi. Biz farkındayız esnaf ve vatandaşlar daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz, aşı oluyoruz bir yandan da sosyal ve ekonomik hayat devam ediyor" diyen Kalın, "Bu dengeyi korumak zorundayız. Bu dengeyi ihmal edersek vaka sayılar 40 binlere 50 binlere geldiğinde vatandaş bize gelecek 'Aman kapatın, hasta olmak istemiyoruz' diyecek. Devletin aldığı tedbirlere uyulursa anlamlı oluyor. Aşı işini en iyi götüren ülkelerden biriyiz. 10 milyondan fazla insanı aşıladık. Bu devam edecek. Ama bu sorunu çözmeye yetmiyor. 50 milyon insanı aşılamamız lazım en azından. Daha 5'te 1'ini yaptık. Tedbirleri elden bırakmamak lazım. Vaka sayısını artıracak birçok olay yaşayacağız. Bu nedenle tedbirleri elden bırakmayalım" ifadesini kullandı.