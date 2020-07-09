İbrahim Kalın: Sosyal medya düzenlenecek, Ayasofya ibadete açılırsa daha fazla insan gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya düzenlemesi ve Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

'Sosyal medya kapatılmayacak, düzenlenecek'

Sosyal medyanın kapatılmayacağını söyleyen Kalın, ''Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır'' diye konuştu.

'Ayasofya cami olursa daha fazla insan gelir'

Ayasofya'nın ibadete açılma tartışmalarına da değinen Kalın, ''İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez.Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir'' dedi.