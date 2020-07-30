İbrahim Kalın: Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatıldı

Albayrak Medya Grubu'na ait Gerçek Hayat adlı derginin kapağından hilafet çağrısı yapması gündemde sıcaklığını korurken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" ifadesine yer verdi.

Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı.

Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 30, 2020

Gerçek Hayat adlı derginin 27 Temmuz tarihli sayısının kapağında "Hilafet için toparlanın. Şimdi değilse ne zaman?" denilmişti.