İbrahim Kalın, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle bugün İstanbul Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'nde görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kalın ve Jeffrey’nin "Suriye’de gelinen durum, anayasa komitesinin çalışmaları, İdlib’teki genel durum, terörle mücadele, mülteciler konusu ve ikili ilişkileri" ele aldıkları belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre Kalın görüşmede İdlib'le ilgili olarak "Türkiye’nin çatışmasızlık ortamının korunması konusundaki kararlılığını" iletti. Görüşmede Kalın'ın "Suriye’de IŞİD, PKK, PYD/YPG dahil olmak üzere terör gruplarına karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini" belirttiği kaydedildi.