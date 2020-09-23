İBB'nin Taksim Meydanı için düzenlediği tasarım yarışması sonuçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Meydanı için düzenlediği "Taksim Kentsel Tasarım Yarışması"nın ikinci kademesi sonuçlandı.

İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen yarışmada projelerden beşi mansiyon, üçü de eşdeğer ödülüne layık görüldü. Üç eşdeğer proje; birinci, ikinci ve üçüncü derecelendirmesi için, önümüzdeki günlerde halk oylamasına sunulacak

2 Mart 2020’de ilan edilen Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresini de (yaklaşık 160 bin m2) kapsayan yarışma, uluslararası ve iki kademeli olarak düzenlendi. Yarışmanın asli jürisinde Zeynep Ahunbay, İpek Akpınar Aksugür, Arman Akdoğan, Can Kubin, Arzu Nuhoğlu, Kerem Piker gibi isimlerle, yabancı jüri üyesi olarak Manuel de Rivero ve Rainer Schmidt yer aldı.

Yarışmanın birinci kademesi için 72 yerli, 48 yabancı ve 26 karma ekip olmak üzere, toplam 146 başvuru yapıldı. Birinci kademe sonrası jüri tavsiyelerine uyarak projelerini geliştiren 20 ekip, ikinci kademede jüri tarafından yeniden değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda projelerden beşi mansiyon, üçü de eşdeğer ödülüne layık görüldü. Üç eşdeğer proje; birinci, ikinci ve üçüncü derecelendirmesi için, önümüzdeki günlerde halk oylamasına sunulacak.

Kent Konseyi kontrolünde yapılacak olan oylamaya katılmak isteyen İstanbullu, TC Kimlik Numarası ile katılabilecek.

Taksim Kentsel Tasarım Yarışması’nın kolokyum ve ödül töreni ise 26 Eylül 2020 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapılacak.