İBB’nin hesaplarına haciz kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. AŞ arasında devam eden ‘alacak tartışmasında’ geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, İBB’nin birçok asfalt ihalesini geçmiş dönemlerde kazanan MET-GÜN İnşaat’ın avukatları, alacağın tahsili için harekete geçti. Alınan ihtiyati haciz kararı, İBB’nin banka hesaplarının bulunduğu bankalara gönderildi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir bölümü bir bankada olan 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandı ve söz konusu para şirket hesabına geçti. Geçen hafta yaşanan tahsilata ilişkin yüklü mevduat ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Söz konusu paranın, yeniden başlanan bir metro projesi için alınan yurtdışı döviz kredisi olduğu öğrenildi.

İBB: Hukuka aykırı

Konu ile ilgili İBB’den yapılan açıklamada ise “İstanbul geneli asfalt yapım işine dair MET-GÜN yüklenici firma tarafından tamamı Ocak 2018 ile Mart 2019 döneminde yapılan asfalt işlerine ait önceki dönemde ödenmeyen borç bakiyeleri sebebiyle 2020 yılı içerisinde belediyemiz aleyhine ilamsız icra takipleri başlatılmıştır” denildi. Yapılan asfalt işleri için kesin hesap çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamanın devamında “Başlatılan icra takiplerine işlemiş faizler yönünden itiraz edilmiş olup anapara borcu yönünden takipler kesinleşmiş ve alacaklı şirketler tarafından üç ayrı icra dosyasından İcra İflas Kanunu 89/1. maddesi uyarınca haciz ihbarnameleri gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Birinci haciz ihbarnamesi gönderilen banka tarafından bu yöndeki tüm bilgilendirme ve uyarılarımıza rağmen Belediye Kanunu’nun 15. maddesi ile açıkça yasaklanmış olan 530 milyon TL’si proje karşılığı alınan döviz cinsinden paralarımızın bulunduğu hesaplarımızdan olmak üzere gene haczedilemez olan vergi, resim, harç gelirlerimizin ve şartlı bağışların da yer aldığı tüm hesaplarımıza haciz ve bloke işlemi uygulanmıştır.''

İtirazlar reddildi

Haciz işleminin hukuksuz yapıldığı öne sürülen İBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Banka tarafından hukuksuz bir şekilde icra dosyalarına ödenmesi üzerine derhal bu paraların alacaklıya ödenmemesi ve mahkemeler nezdinde yapmış olduğumuz şikayetlerimiz neticelenene kadar icra kasasında bekletilmesi yönünde tedbir talep edilmiştir. Maalesef tedbir taleplerimiz mahkemelerce reddedilmiş ve böylece tümüyle haksız ve hukuka aykırı olarak sabah başlayan haciz işlemi Kanun ile yasaklanmış paralarımız alacaklıya akşam ödenmiştir. Mahkemeler nezdinde açılan haczedilmezlik şikayetlerimize ilişkin davalar devam etmekte olup duruşmaları eylül ve ekim aylarına bırakılmıştır.”

Toplam 565 milyon TL

Bunun üzerine belediyemizce derhal icra mahkemelerine başvurularak öncelikle tedbir kararı verilmesi ve akabinde haczedilmezlik şikâyetimizin kabul edilerek konulan haciz ve blokelerin kaldırılması talep edilmiştir. Mahkemelerce henüz tedbir talebi açısından bir karar verilmeden bank tarafından haczi caiz olmayan proje kredilerinin bulunduğu döviz hesaplarında bulunan paralar Türk lirasına çevrilmek suretiyle cari hesabımıza virman yoluyla aktarılmış, şartlı bağışlar ile vergi, resim ve harç gelirlerimizin bulunduğu diğer hesaplardan da virman yoluyla aktarım yapılan cari hesabımızdan üç ayrı icra dosyasına yaklaşık 565 milyon TL aktarılmıştır”.