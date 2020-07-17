İBB'nin CHP'li üyesi İstanbul'un nasıl peşkeş çekildiğini sordu: AKP'liler canlı yayında üzerine yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan İBB Meclisi'nde AKP döneminde cemaat, vakıf ve kuruluşlara verilen İstanbul arazilerinin araştırılmasını talep etti.

Kayhan, "AKP döneminde FETÖ'ye arsa verildi mi? Yiyorsa bununla ilgili araştırma komisyonu kuralım" dedi.

AKP'liler canlı yayında meclis üyesinin üstüne yürüdü.

İYİP İBB Meclis Üyeleri dün AKP'lİ Tevfik Göksu'nun tweetlerini canlı yayında ifşa etmişti.

İBB Meclisi’nden Ayasofya ile ilgili önemli karar

Mecliste çoğunluğa sahip AKP ve MHP grupları geçen pazartesi günü Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Camisi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini teklif etmişti. İlgili komisyona havale edilen teklif bugün İBB Meclis gündemine geldi.

Mecliste çoğunluğa sahip AKP ve MHP grupları geçen pazartesi günü Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Camisi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini teklif etmişti. İlgili komisyona havale edilen teklif bugün İBB Meclis gündemine geldi.

Teklifte Fatih Cankurtaran Mahallesi’nde yer alan Ayasofya’nın imar planlarında ‘Ayasofya Camii-Müze’ fonksiyonunun değiştirilerek ‘Ayasofya Camii ve Külliyesi’ fonksiyonuna alınması istendi. Teklifin komisyon görüşünde Danıştay kararı anımsatıldı ve ‘Ayasofya Cami-Müze fonksiyonunun iptal edilerek ‘Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi’ fonksiyonuna alınması uygun görüldü.

CHP’li meclis Üyesi Sedat Özkan teknik olarak daha önceden Ayasofya’nın planlara camii olarak işlendiğini anlattı. Teklif konuşmaların ardından oy birliğiyle kabul edildi.