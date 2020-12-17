İBB'nin borçlanması polemiği: Yerel merkez çekişmesinin ötesine bakılmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine'ye yaptıkları 301 milyon Avro'luk bono tahvil ihracı başvurusunun askıya alındığını açıkladı. Daha önce de bazen merkezi idare, bazen de AKP'nin güçlü olduğu belediye meclisleri aracılığıyla CHP'li belediyelerin borçlanmasının engellendiği biliniyor.

CHP'li yerel yönetimlerle AKP'li merkezi idare arasındaki finansal gerilimler, siyasal çekişmenin bir parçası elbette. Ancak mesele bundan ibaret değil.

CHP'li yetkililer yarım kalan projelerin tamamlanması ve yenilerinin yapılabilmesi için yerel bütçelerin yeterli olmadığını, bazen ülke içinden de finansal destek bulamadıklarını, bankaların AKP iktidarının baskısı nedeniyle kendilerine kredi vermek istemediğini, bu durumlarda da ülke dışından para bulmaya çalıştıklarını söylüyorlar.

Genel yorum AKP'nin CHP'ye icraat yaptırmaması yönünde çalıştığı, baskı yaptığı.

Durum ne olursa olsun değişmeyen bir şey var: Artık belediyeler vatandaşa hizmet sağlayan kurumlar olmaktan çok bir şirket gibi düşünülüyor, "kar-zarar" hesabı yapılıyor, buradan yola çıkarak krediler bulunuluyor, borçlanmalar yapılıyor. Dolayısıyla belediyelerin vereceği hizmetler de şirketlerin yaptığı gibi "satılacak hizmetler" olarak ortaya çıkıyor. O yüzden meseleye yerel-merkez çekişmesinden daha geniş bakılmalı.

Devlet işleyişini en iyi bilen isimlerden eski Sayıştay denetçisi Kadir Sev de konuya daha geniş bir çerçeveden bakmayı öneriyor ve yerel yönetimlere ihtiyaçları doğrultusunda uygun krediler İller Bankası'nın dönüştürülme sürecine dikkat çekiyor. Sev'in açıklamaları şu şekilde:

İller Bankasına ne oldu?

"Cumhuriyetin ilk yıllarında, belediyelerin üstesinden gelemeyecekleri büyük altyapı projelerine teknik ve finansman desteği vermek üzere İller Bankası kurulmuştu. Adı bankaydı ama bankacılık işi yapmazdı. Geniş uzman kadrosuna sahipti. Belediyelerden gelen istekler değerlendirilir, önceliklendirilir, kamu kaynaklarından finansman sağlanır, projelendirilir, ihale ve kontrol işleri gerçekleştirilirdi. Daha da önemlisi; borçlarını acze düşmeden ödeyebilmeleri için elverişli koşullar sağlanırdı. Bugün olduğu gibi icra memurlarının eline düşmezlerdi.

'Piyasacı dönüşüm'

İller Bankasının gündelik siyasete duyarlılığı her dönemde eleştirildi. Ancak AKP döneminde kayırmacılık, doruğuna ulaştı: 2010 yılında büyük projeleri desteklenen 53 Belediyenin 49’u AKP’liydi. Kayırmacılıkla yetinmediler. Yağmanın çok daha organize bir ortamda yürütülebilmesi amacıyla 2011 yılında çıkarılan bir yasayla, İLBANK adında gerçek bir bankaya dönüştürüldü. Böylelikle belediyeler, sermaye karşısında korumasız bırakıldılar.

İller Bankasının İLBANK’a dönüştürülmesi aslında bir Dünya Bankası Projesiydi. Banka, yerel yönetimlerin kamu kaynaklarından beslenmesini çok doğru bulmuyor; kâr ile ilişkilendirilmemiş hizmetin sürdürülebilir olamayacağını söylüyordu. Dünya Bankası'nın bu isteği gerçek oldu. Ticaretin gereklerine göre çalışan, yurtiçi/yurtdışı kaynaklardan özgürce borçlanan ve düzenli ödeyebilen, ödeyemediğinde taşınır, taşınmaz mallarına icra yoluyla el konulabilen bir belediye modeli kuruldu.

O tarihlerde diledikleri gibi borçlansınlar görüşü AKP’liler arasında baskındı: Tasarının Meclisteki görüşmelerinde; “kredibiliteleri olmadığı için borçlanamıyorlarsa ya da borçlarını ödeyemiyorlarsa halka kim hizmet verecek?” sorusunu zamanın Bayındırlık ve İskân Bakanı Yasanın Mecliste görüşülmesi sırasında şöyle yanıtlamıştı; “bu tamamen belediye yöneticilerinin yönetim performansıyla doğru orantılı bir şey. Borcuna katkı sağlama imkânımız yok.”

'Borçlanma yetkisi'

Yerel yönetimlerin dışarıdan borçlanabilmeleri için Hazinenin onaylaması gerekiyor. Aslında doğru bir yöntem. Yerel yönetimlere dışarıdan dilediklerince borçlanabilecekleri bir ortam sunulması üniter devlet yapısıyla bağdaşmaz. Yöntem doğru ama uygulama doğru değil. AKP, yetkisini kötüye kullanmaktan çekinmiyor. Kadir Topbaş döneminde İBB’nin yaklaşık 150 milyon Avro tutarında borçlanma talebini onayladığını biliyoruz. Başkanlığı yitirdikleri için geri çeviriyorlar. Çünkü metronun bitirilmesi için yapılacak ihalelerde yandaşlarına kaynak aktaramayacaklar. Yandaşlarının çıkarını İstanbul’da yaşayan 16 milyon insandan daha değerli gördükleri anlaşılıyor.

İller Bankasının yerel yönetimlerin çıkarına faaliyet gösterdiği dönemlerde bu tür garipliklerle karşılaşılmazdı. Çünkü projeye başlanıldığında kaynağının da ayrılmış olması gerekirdi. Görkemli törenlerle başlanılan işler, Başkanlığın yitirilmesiyle yarım bırakılamazdı.

'Çamlıca camiine metro'

Bugün Resmi Gazetede, Çamlıca Camiine 3,84 km uzunluğunda raylı sistem yapılması işinin Ulaştırma Bakanlığınca üslenilmesinin öngörüldüğü bir Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı. Zamanlaması çok anlamlı. AKP’li Belediye döneminde başlatılan projeler para olmadığı için bitirilemeyecek. Ama Cami için yapılacak metro bir an önce bitsin diye Ulaştırma Bakanlığı derhal işe girişecek.