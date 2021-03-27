İBB'nin 27 Mart 'hediye paketi'ne tepki

İBB'nin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla tiyatrolara gönderdiği paketler tepki çekti.

Kültür Sanat gazetesi Müstehak, "Gerçekten 1 yıldır sesini duymadığınız, tek bir destek olmadığınız tiyatrolara dalga geçer gibi '27 mart hediyesi' olarak '2020' yılı takvimi, kalem ve defter mi gönderdiniz? Bu mudur size yakışan?" diyerek gelen paketin görselini paylaştı.

Oyuncu Iraz Yöntem, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlamak için sahnelere 'eşantiyon' kategorisinde kırtasiye malzemesi göndermek, en hafif tabiriyle 'ayıp'tır! 1 yıldır ayakta ve hayatta kalma mücadelesi veren özel tiyatrolara bu yaklaşımınız kabul edilemez!" dedi.

Güvenç Dağüstün de olaya tepki göstererek, "Gönderilen ajanda da 2020 yılı ajandası. Sanatçı her zaman eleştirir! Eleştirmelidir! Hatayı yapan CHP olunca susacak değiliz. Kültür komitesi kurmuştunuz, ne oldu? Defalarca projelerimizi aktarmaya çalıştık, hiçbir şekilde kimseye ulaşamıyoruz" ifadesini kullandı.

Tiyatro sanatçısı ve yazarımız Orhan Aydın ise gönderilen "hediye paketi"ne "gerçekten bu ne?" diyerek tepki gösterdi.