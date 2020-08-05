İBB'den Varank'a Kanal İstanbul yanıtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya yol açtığı düşünülen amonyum nitrat yüklü geminin 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, facianın Kanal İstanbul'un yapılması gerekliliğini gösterdiğini iddia etti.

Varank'ın paylaşımının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından gemi kaptanlarının Kanal İstanbul'un tehlikesine dair görüşlerini ifade ettikleri bir video paylaştı.

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda İBB TV'nin deneyimli kaptanlarla yaptığı Kanal İstanbul'la ilgili söyleşisine yer verildi.

İBB'nin paylaşımında "Kanal İstanbul'u tecrübeli kaptanlara sormuştuk" denilerek kaptanların “Hiçbir gemiyi kanaldan geçmeye zorlayamazsınız", "Gemilerin, tankerlerin Kanal İstanbul’dan emniyetle geçeceğini hiç kimse söylemesin", "İstanbul Boğazı’ndan geçmeyi tercih ederim" sözlerine yer verildi.

Videoda yer alan kaptanların ortak görüşü yük taşımacılığında İstanbul Boğazı'nın tercih edileceği yönünde.

Videoda Baş Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen'in "Gemilerin, tankerlerin Kanal İstanbul’dan emniyetle geçeceğini hiç kimse söylemesin. Bilakis tehlike daha büyük boyutta" görüşüne yer verildi.