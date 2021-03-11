İBB'den 'evrak sahteciliği' yanıtı

İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'ye yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamada bulunmuş, "evrakta sahtecilik" iddiasını dile getirmişti.

Göksu, “CHP’li İBB Başkanı ve yönetimine ‘Fazilet Durağı’ yalanını kapatmak için mahkemeye sahte evrak vermekten soruşturma açıldı. ‘Organize Kötülük’ dediler kendileri ‘Evrak Sahtecileri’ oldular. Bu ‘Yalan Rüzgarı’na milletimizle 2024’te son vereceğiz inşaallah” ifadesini kullanmıştı.

Göksu'nun bu sözlerine yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, ''İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ‘sahte evrak verme’ nedeniyle soruşturma açıldığına dair tweetiniz yanlıştır. Bilakis, bu iddiadan soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Soruşturma gerekçesini yanlış duyuran basın kuruluşlarını bilgilendiririz'' dedi.