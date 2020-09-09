İBB’den ayakta yolcu yasağı sonrası açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına ilişkin açıklanan ayakta yolcu taşıma yasağı ve sınırlamalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

İstanbul'da pik saatlerde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için toplu ulaşım hizmeti veren otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı sistemleri, tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplu ulaşımda, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları titizlikle uygulanacak

İBB bağlı kuruluşlarından İETT, yolcuların güvenli mesafede yolculuk yapmaları için tedbirlerine devam edecek. 2 bin 623 araç filosuyla günlük 18 bin 614 sefer gerçekleştiren İETT, hat ve sefer planlamalarını gerçekleştirdiği erguvan renkli Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsleri de dahil edildiğinde toplam 5 bin 599 otobüs ile günlük 45 bin 10 sefer yapacak. Bu hatlara ek olarak 614 metrobüs aracı ile 6 bin 600 sefer gerçekleştirilecek.