İBB'de toplu sözleşme imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Hak-İş ve Türk-İş arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İSKİ ve İBB iştiraki toplam 19 şirkette çalışan yaklaşık 45 bin emekçiyi kapsayan anlaşma için Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Merkezi’nde “Toplu İş Sözleşmeleri İmza Töreni” düzenlendi.

Toplu iş sözleşmesini; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar birlikte imzaladı.

Törende konuşan İmamoğlu yapılan toplu iş sözleşmesinin "bugünün mevcut şartları ve Türkiye’nin ekonomik zorlukları çerçevesinde üst seviyede olduğunu" savundu. Hak-İş Genel Başkanı Arslan,"Toplu iş sözleşmesi süreçlerinin masada anlaşma ile sonuçlanmış olmasını İstanbul için de ülkemiz için de büyük bir başarı olarak görüyorum. O başarıyı bütün ülkemize yaymak isteriz” ifadelerini kullandı.