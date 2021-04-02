İBB'de lunapark soygunu: Belediye 100 milyon dolar zarar etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile AKP dönemine ilişkin başlatılan soruşturmada İBB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 40'a yakın yolsuzluk dosyasına geçen ocak ayında İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu. Bu dosyaların en önemlilerinden biri de şubat ayında vefat eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ davasında yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ortak iş yaptığı Metal Yapı Konut'tan satın alınan Fatih Vatan Caddesi'ndeki eski lunapark arazisiydi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Metal Yapı Konut, 2012'de arazi sahiplerinden 25 milyon liraya satın aldığı 6 bin 400 metrekarelik araziyi, İBB'ye 2017'de KDV dâhil 429 milyon 733 bin liraya satmıştı. Arazi şirketin elindeyken imar düzenlemesi yapılıp araziye konut ve ticaret fonksiyonu verilerek değeri arttırılmıştı. İBB, araziyi satın alınca yine imar değişikliğine gidip araziye Molla Gürani Parkı, cami ve zemin altı otopark yapmaya karar vermişti.

Kura göre değeri

Dosyaya el konulduktan sonra İBB yönetimi tarafından arazinin güncel değerini belirlemek üzere istenen değerleme raporunun sonucu geldi. 11 Şubat 2021 tarihli değerleme raporunda, 4 yıl önce İBB'nin 429.7 milyon liraya satın aldığı arazinin güncel değeri KDV dahil 73 milyon 224 bin 900 lira olarak tespit edildi.

Yani İBB, 356 milyon lira zarar etti. 2017 yılındaki kura göre arazinin değeri 116 milyon 870 bin 709 dolardı, bugün ise 10 milyon 381 bin dolar civarında. Bu hesaba göre İBB alışverişten 106 milyon 488 bin dolar zarar etti.