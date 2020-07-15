İBB’de görev değişimi

İstanbul Büyükşehir Belediye'nin (İBB) yönetim kadrosunda yeni bir atama yapıldı. 4 Temmuz 2018 tarihinden beri Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı yapan İrşadi Akbaş'ın yerine Ali Ayçiçek atandı.

Daha önce İBB şirketleri olan İGDAŞ ve özelleştirilme sürecinde İDO'da görev yapan hukukçu Akbaş'ın uzmanlık alanına göre İBB'nin başka bir biriminde görevlendirileceği öğrenildi.

Akbaş'ın yerine getirilen Ali Ayçiçek'in daha önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde yönetici pozisyonunda görevlerde bulunduğu belirtildi.