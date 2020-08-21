İBB’de AKP'nin hayaleti dolaşıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan “değişimin” ardından yapılan atamalardaki tercihler dikkat çekmeye devam ediyor.

AKP döneminde belediyeye yerleşen kadroların önemli bir bölümü korunurken, yapılan atamalarda seçilen isimler de tartışma konusu oluyor.

“İstanbul’u muhafazakarlar kurtaracak” diyen, AKP’li Beyoğlu’na yönelik birçok saldırıya imza atan Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan için “Beyoğlu’nu iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizliyor” ifadesini kullanan, uzun yıllar yandaş basında yazarlık yapan Hasan Bülent Kahraman, İBB tarafından belediyenin Kültür Sanat Platformu’na atandı.

Bu ismin dışında kurula atanan diğer isim ise Cemaat’in yayını Today's Zaman’da yazarlık yapan Rumeysa Kiger oldu.

Tepki çeken bu atamalar, CHP’nin sürekli dile getirdiği atamada “liyakat” sözlerini ve seçimden bu yana yapılan atamaları getirdi.

İşte o atamaların kısa listesi…

Aktrol atamasına ‘liyakat’ ve 'AKP'li olduğunu biliyordum' savunması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSBAK’ın genel müdürlüğüne atadığı Bahaddin Yetkin, CHP’nin tartışma konusu olan ilk atamalarından biri olmuştu.

Sosyal medya performansı nedeniyle “aktrol” olarak tanımlanan, AKP’den milletvekili adayı olan Yetkin’in ataması sonrası gelen tepkilere yanıt veren Ekrem İmamoğlu, “Bizim atamalar ve görevlendirmelerle ilgili bir sorunumuz yok. İSBAK atamamızda da yola çıkış felsefemizde sorunumuz yok. Biz, kimsenin geçmişteki partisine, bağlı olduğu kurumlara bakmaksızın, insanların eğitimine, liyakatine bakarak hareket etmeye çalıştık” demişti.

İmamoğlu, Yetkin’in AKP’li olduğunu da bildiğini aktarırken, “Ben geçmişte AK Partili olduğunu da biliyordum. Ama diğer bir konulardaki bir kısım fikirleri, İstanbul gibi bir kente hizmet ederken, bu kadar karma yaşamın olduğu, herkesin bir arada olduğu bir toplumla iç içe olduğu bir ortamda uyum sağlayamayacağımız duygu ve düşünceler olduğunu hissettik” ifadesini kullanmıştı.

CHP’nin suç duyurusunda bulunduğu ismi atadı

CHP’nin “görevi kötüye kullanmak”tan hakkında suç duyurusunda bulunduğu İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İmamoğlu tarafından yine aynı makamda görevlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nca İBB ile ilgili Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlüklere ilişkin yapılan suç duyurusunda, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, eski İETT Genel Müdürü Arif Emecan, dönemin İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış ile ilgili birim yöneticileri hakkında 5237 Sayılı TCK 257. maddesi kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılması talep edilmişti.

En önemli koltuğa önce Koç, sonra ‘Babacan’ kadrosu ataması…

İmamoğlu’nun göreve gelmesi sonrası yaptığı en kritik iki atama ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne oldu.

Bu göreve önce eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atanmış, bu atama İmamoğlu’na Koç Grubu desteğinin işareti olarak gösterilmişti.

Erkut’un emekli olması sonrası ise aynı koltuğa bu kez AKP döneminde yine CHP tarafından yolsuzlukla suçlanmış bir isim olan eski Ziraat Bankası yöneticisi Can Akın Çağlar atandı.

Uzun yıllar AKP kadrosu olan, Babacan’a da yakınlığıyla bilinen Çağlar’ın İBB’nin iki numaralı koltuğuna oturtulması da eleştiri konusu olmuş, İmamoğlu bu atamaya ilişkin, “Can Akın bey, bir partinin yönettiği bir dönemde kamu yöneticisi olabilir; ama bir partinin mensubu olmadığını biliyorum. Bana hesap veremediği hiçbir konu olmadığı için de beraberiz” demişti.

Erdoğan döneminde işbaşı yapan isimle devam kararı

Ekrem İmamoğlu, 17 Nisan günü mazbatasını alarak göreve başladıktan sonra ilk atamasında da dikkat çeken bir tercih yapmıştı.

Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde, yani 1995 yılından beri İBB'de görev yapan Nuri Sait Yıldırım, İmamoğlu tarafından İBB Özel Kalem Müdürü yapıldı.

İSKİ’ye AKP’li ataması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Atık Su ve İnşaat Daire Başkanlığı görevine İnşaat Mühendisi Mahmut Kahraman getirilmişti.

Kahraman bir dönem AKP’den Elazığ Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu.

İBB’ye yapılan bu AKP’li ataması da partililerin tepkisini çekmişti.