İBB'de AKP döneminde yaşanan 35 ayrı yolsuzluk dosyası müfettişlere teslim edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP döneminde yaşanan yolsuzluklara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da adının geçtiği 15 milyon liralık usulsüzlük haberlerine erişim engeli getirilmiş, o dönemde yeni yolsuzluk dosyalarının da gündeme geleceği ifade edilmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı yolsuzluk dosyalarını incelemek üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Müfettişler, 29 Aralık 2021 günü İBB Başkanlığı'na geldi. Ankara'dan İBB'ye gönderilen 3 mülkiye müfettişi resmi yazıyla, yolsuzluk dosyalarını İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan istedi. Dosyaların teslimi için 12 Ocak 2020'e kadar süre verildi.

40 dosyadan 35'i teslim edildi

40'a yakın yolsuzluk dosyasından 35'i 12 Ocak günü müfettişlere teslim edildi. Dosyaların, mülkiye müfettişleri tarafından inceleneceği öğrenildi. Yolsuzluk dosyalarının akıbeti mülkiye müfettişlerinin incelemesinin ardından belli olacak. İBB Teftiş Kurulu'nun mülkiye müfettişleri görevlendirilmeden önce de bazı dosyaları tamamlayarak işlem başlattığı ancak İstanbul Valiliği'nden gerekli izinleri alamadığı öğrenildi.