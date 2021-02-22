İBB Migros deposuna grev kırıcı arıyor

Gebze Şekerpınar'daki Migros işçileri 48 gün önce ücretsiz izin ve sürgün dayatmasına karşı direnişe geçmişti. Şekerpınar Migros deposunda çalışan işçiler pandemiye karşı alınmayan önlemler, uzun çalışma saatleri, kötü işyeri koşulları, mobbing ve tacize karşı Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-Sen) örgütlenmişti.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı Kartal Bölgesel İstihdam Ofisi'yse verdiği ilanda "Kurumsal bir firmanın Şekerpınar'daki deposunda çalışacak kadın eleman aradığını" duyurdu.

İBB daha öncesinde de Kadıköy Belediyesi işçilerinin greve çıkması üzerine İBB personelini grev kırıcılığa zorlayarak Kadıköy Belediye işçilerinin işlerini yaptırmaya çalışmıştı.

Belediyenin istihdam ofisini arayanlarsa 'Kurumsal firma'nın Migros olduğunu, deponunsa Gebze Şekerpınar'daki direnişin olduğu depo olduğunu öğrendi. İlanda "Depoda paketleme alanında çalışmaya istekli", "Kartal, Maltepe ve Kadıköy bölgelerinde oturan kadın adayların" işe alınacağı belirtildi.