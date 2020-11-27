İBB Mezarlıklar Daire Başkanı: Ölüm belgelerinde hangi hastalık olduğu yazmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Sağlık Bakanı Koca'nın, "Ölüm belgesinde, ölüm sebebi Covid ise 'Covid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor" sözlerinin ardından bir açıklama yaptı.

TV 100'de Ahu Özyurt'un programında konuşan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ile Bakan'ın bu açıklamasına ilişkin görüştüğünü, Koç'un şöyle dediğini aktardı:

Bize gelen ölüm belgelerinde bulaşıcı hastalık yazıyor. Ancak bulaşıcı hastalığın karşısında hangi hastalıktan dolayı olduğu belirtilmiyor. Dünyada da şu anda bulaşıcı hastalık olarak yaygın olarak Koronavirüs var.