İBB Mezarlıklar Daire Başkanı: Kasım'da 5 bin fazla ölüm var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, RS FM’de konuk olduğu Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, İstanbul’da yükselen ölüm oranlarına ilişkin konuştu.

Önceki yıllara göre günlük ölümün iki katını çıktığını dile getiren Dr. Koç, “2016'dan beri ortalama aylık ölüm oranı 6 bin civarında. Şu anda 2020 Kasım’ında 11 bin 500 kişi ölmüş. 5 bin civarı fazladan ölüm vakası var. 16-19 yıllarında aylık çok fark yok, 50-100 fark var. Birden Kasım ayında 11 bin 500 ölüm oluşmuş. Bunun açıklamasını bizim yapabilme şansımız yok. Biz diyoruz ki 2019’da 5-6 bin olan ölüm Kasım’da 11 bin 500, bunun açıklanması gerekir" dedi.

"Son 10-15 günlük süreçte ölüm hep 400’ün üzerinde" diyen Koç, "Şunu söylüyoruz, geçmiş yıllardaki istatistik verilerimize baktığımızda günlük ortalama sayı 200-210 bandında, şu an yaklaşık 2 katından daha fazla bir yükselme olmuş. Biz artışın olduğunu söylüyoruz, neden arttığını söyleyemiyoruz. Şu an istikrarlı seyrediyor. İnşallah daha artmasın” ifadesini kullandı.