İBB Meclisi onayladı: Bilal'e bir kıyak daha...

Yüksek İstişare Kurulu’nda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Eyüpsultan’daki binası tepkilere karşın özel sosyal kültürel tesis alanına dönüştürüldü. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı bir yurttaşın arazisinin geçmiş dönemde İBB tarafından “iç edilerek” TÜGVA’ya satıldığına dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İBB Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, Eyüpsultan’daki TÜGVA binasına ilişkin bir teklif sunuldu. Teklifte TÜGVA’nın bulunduğu 2 bin 143 metrekarelik arazinin 2014 yılında İBB mülkiyetine geçtiği, 2017 yılında trampa yoluyla KİPTAŞ’a verildiği ve TÜGVA’nın araziyi 2019 yılında aldığı anlatıldı. Arazinin 2010 yılında kısmen park, kısmen karayolları kamulaştırma sınırı, kısmen de mezarlık alanında kaldığı belirtilen teklifte, araziye 2013 yılında ticaret alanı fonksiyonu verildiği kaydedildi. Arazinin 2016’da sosyal ve kültürel tesis alanına alındığı anlatılarak şimdi arazinin özel sosyal kültürel tesis alanına alınmasının istendiği ifade edildi.

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'Türkiye'de böyle olağanüstü bir iş var mıdır?'

Görüşmeler sırasında söz alan Tarık Balyalı, “İBB buraya Eyüp Gençlik Merkezi yapıyor. 10 milyon lira harcıyor. KİPTAŞ tarafından bu arazi satın alınınca inşaat işlemleri durduruluyor. Türkiye’de böyle bir olağanüstü iş var mıdır bilmiyorum. İlgili vakıf alınca da buranın genel müdürlük olarak açılışını Cumhurbaşkanı yapıyor. Türkiye’de herhangi bir belediye meclisinde bunları yaptırabilecek başka bir vakıf var mıdır? Bence yoktur. Oysa ki orada Eyüp’ün gençlerinin spor yapmasını isterdik” diye konuştu.

AKP oylarıyla geçti

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Toplumun kültürel ihtiyaçları için rant amacı gütmeyen, millete hizmet eden vakıflarla sizin ne probleminiz var?” dedi. Teklif CHP’nin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.