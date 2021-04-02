İBB, Kuran ve elyazmalarına 1,7 milyon lira ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İngiltere'deki bir açık artırmadan İslam eserleri satın aldı.



Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İngiltere'deki Sotheby’s müzayede evindeki açık artırmada aldığı Kuran-ı Kerim sayfaları ve elyazmalarının toplam değerinin 1 milyon 700 bin lira civarında olduğunu aktardı.

Müzayede evininin sitesinde fotoğrafları paylaşılan üç parçadan ikisinin fiyatı 37 bin 800’er sterlin (430 bin lira), diğerinin ise 32 bin 760 sterlin (376 bin lira) olarak belirtilmişti. Üç parçanın minimum fiyatı 1 milyon 246 bin liraydı. Bu rakama müzayedeevi komisyonu ve olası ek ücretler dahil değildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çok değerli bir koleksiyonu ait olduğu topraklara getirdiklerini, eserlerin önce Saraçhane Sergi Salonu’nda, sonra da yapımı devam eden Feshane Tasavvuf Müzesi’nde sergileneceğini söyledi.

İBB geçen yıl haziran ayında, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada Fatih Sultan Mehmet’in, bir özel koleksiyonda yer alan portresini, 770 bin sterline (6,56 milyon lira) satın almıştı.