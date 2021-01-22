İBB, köprüden geçiş payını istiyor

Hazine’nin 2016 yılında açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için IC İçtaş İnşaat-Astaldi Konsorsiyumu’na (ICA) yaptığı geçiş garantisi ödemelerinin yüzde 10’unu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) aktarması gerekirken tek kuruş bile göndermediği ortaya çıktı.

Sçzcü'nün haberine göre 3. köprü için sadece 2019'da şirkete yaklaşık 3 milyar TL ödeme yapıldı. Geçiş garantisi payı için İBB 10 Ocak 2020'de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazı göndererek ödeme miktarını sormuştu. Karayolları, araç sayısı bilgilerini göndermiş ancak ödeme bilgisini özel hukuk sözleşmesi hükümlerine tabi olduğu gerekçesiyle vermemişti.

Karayolları'nın rakamlarına göre, 3. köprüden 2016-2019 yılları arasında toplam 637 milyon 569 bin 910 TL geçiş ücreti geliri elde edildi. 2016 Eylül'den yıl sonuna kadar 47 milyon 27 bin 268 TL, 2017'de 166 milyon 341 bin 861 TL, 2018'de 178 milyon 744 bin 196 TL, 2019'da 245 milyon 456 bin 585 TL tahsil edildi ancak İBB'ye tek kuruş gönderilmediği ortaya çıktı.