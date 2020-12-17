İBB, İstanbul'da dün 156 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Aynı gün Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre ise Türkiye genelinde koronavirüsten 240 kişi öldü.
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İBB bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısını açıkladı
İBB, dün kentte bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısının 156 olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre ise salgın nedeniyle dün ülke genelinde 240 kişi öldü.
Haber Merkezi
İBB, İstanbul'da dün 156 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Aynı gün Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre ise Türkiye genelinde koronavirüsten 240 kişi öldü.