İBB bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısını açıkladı

İBB, dün kentte bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısının 156 olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre ise salgın nedeniyle dün ülke genelinde 240 kişi öldü.

Haber Merkezi

İBB, İstanbul'da dün 156 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Aynı gün Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre ise Türkiye genelinde koronavirüsten 240 kişi öldü.

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Ölüm sayıları gerçek değil ve Bakanlık da gerçek sayıları bilmiyor