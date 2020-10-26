İBB atık şantiyesinde Covid-19 patlaması yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretimi Tesisi şantiyesinde son günlerde koronavirüs vakalarında ciddi bir patlama yaşanıyor. Bugün itibariyle virüse yakalanan yüzlerce işçinin olduğu şantiyede çalışan Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı gönüllüleri tarafından kesinleştirilmiş durumda.

Yapımını Makyol İnşaat ve Hitachi Zosen İnova firmalarının üstlendiği İBB Atık Projesi salgının başladığı Mart ayında sadece 3 işçinin virüse yakalanmasıyla gündem olmuştu. Mart ayı sonunda PE Dayanışma Ağı gönüllülerince gündeme getirilen pozitif vakaların ardından ilgili firma sıkı önlemler almak durumunda kalmış ve belli bir süre boyunca İBB Atık Şantiyesinde pozitif vakaya rastlanmamıştı.

Önlemler gevşetildi

Geçtiğimiz hafta boyunca günde neredeyse 30’un üzerinde işçide virüse rastlanmaya başlayan İBB Atık Şantiyesi’nde salgının bu denli hızlı ve yaygın hale gelmesinin nedenlerini anlatan işçiler, "Mart ayında vakalar görülmeye başladığında çıkan haberler sonrasında şirketin aldığı önlemler sonucunda vaka sayıları sıfırlanmıştı. Yaz aylarınında etkisi ile düşen vaka sayılarından dolayı şirket alınan önlemleri gevşetmişti. Yemekhanelerde kalabalıklar halinde kapasitesinin üzerinde yemekler yeniyor, alınan tedbirler kapsamında 8 kişilik koğuşlarda 2 kişi ve 4 kişi kalırken yaz aylarıyla beraber bu önlemlerinde gevşetilerek 8 kişi kalmaya devam ediyoruz" denildi.

Şantiyede sürekli vaka sayılarının artmaya başladığını belirten işçiler, "Geçtiğimiz haftalarda bir tatbikat yapıldı. Bu tatbikat öncesinde şantiyede vakalar görülmeye başlamıştı. Tatbikatta yüzlerce işçiyi kontrolsüz bir şekilde bir araya toplayarak temas ettirildi. O günden sonra vaka sayıları artmaya başladı" denildi.

'Herkese test yapılmalı, işçiler mağdur edilmemeli'

PE İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı ile birlikte hareket eden işçiler, acilen tüm işçilere test yapılmasını, test sonucu pozitif çıkan işçilerin kaldıkları karantina alanlarının tek kişilik ve sağlıklı odalar olmasını, bu süreçte ücretlerinin kesilmemesini talep ettiler.