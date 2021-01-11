İBB açıkladı: İstanbulluların yüzde 56,5’i geçinecek kadar kazanamıyor

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı(İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, “İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu” nu yayınladı.

827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan Aralık Raporu’nun sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı ekim ve kasım ayına göre azalarak yüzde 49 oldu.

Ekonominin yakın dönemde iyileşeceğini ve seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise kasım ayına göre artarak, yüzde 25,1 ile yüzde 25,9 olarak gerçekleşti.

Kendi ekonomisinin, yakın dönemde, kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 49,9, iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20, seyrinin değişmeyeceği kanaatinde olanların oranı yüzde 30,1 düzeyinde ölçüldü.

Yüzde 56,5, geçinecek kadar para kazanamıyor

Katılımcıların yüzde 56,5’i aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 39,7’si geçinecek kadar para kazanabildiğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 3,8’i, bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Kasım ayı ile karşılaştırıldığında geçinemeyenlerin oranının azaldığı görüldü.

Yüzde 15,3 kredi kartı borcunu hiç ödeyemiyor

Kasım ayına göre, borç alma ve verme oranları arttı. Borç alanlar yüzde 46,6, borç verenler yüzde 5,5, hem borç alıp hem de verenler yüzde 2,2, her ikisini de yapmayanlar ise yüzde 45,7 oldu.

Katılımcıların yüzde 31,3’ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42’si ise asgari tutarı ödediğini belirtti. Ekim ve kasım ayı ile karşılaştırıldığında kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranının azaldığı görülürken, asgari tutarı ödediğini belirtenlerin oranı arttı.

Yüzde 70,9 bin TL tutarındaki acil bir harcamayı karşılayamıyor

Katılımcıların yüzde 70,9’u, bin TL tutarında, yüzde 85,3’ü ise 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti. Kasım ayına göre karşılayamayacağını söyleyenlerin oranında düşüş görüldü.

İBBYüzde 27,3, işten çıkarılma korkusu duyuyor

Katılımcıların yüzde 49,7’si çalıştığını, yüzde 80,1’i ise hanesinde gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 69,8’i işinden memnun olduğunu, yüzde 20,6’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 27,3’ü işten çıkarılma korkusu duyduğunu söyledi.

İş arayanların yüzde 69,1’i iş bulamayacağına inanıyor

Katılımcıların yüzde 37,2’si ev işleriyle uğraştığını, yüzde 19,5’i emekli olduğunu, yüzde 15,2’si iş arayıp bulamadığını belirtti. İş arayıp bulamayan grubun yüzde 69,1’i yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti. Kasım ayına göre bu oranda düşüş görüldü.