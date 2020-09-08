Husiler: Suudi havalimanını İHA'larla geçici bir süre işlevsiz hale getirdik

Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'nı  insansız hava araçlarıyla geçici bir süre işlevsiz kıldıklarını duyurdu.

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Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla (İHA) birkaç saatliğine işlevsiz hale getirdiklerini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Samad 3 model İHA'larla yapılan saldırının şafak vakti gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yemen'de Suudi öncülüğündeki koalisyonu güçleriyse, Suudi Arabistan'ın güneyindeki "sivil bölgeleri hedef alan", Husiler kontrolündeki bir patlayıcı İHA'yı yakalayarak yok ettiklerini bildirdi.