Husiler: Suudi havalimanını İHA'larla geçici bir süre işlevsiz hale getirdik

Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Abha Uluslararası Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla (İHA) birkaç saatliğine işlevsiz hale getirdiklerini açıkladı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Samad 3 model İHA'larla yapılan saldırının şafak vakti gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yemen'de Suudi öncülüğündeki koalisyonu güçleriyse, Suudi Arabistan'ın güneyindeki "sivil bölgeleri hedef alan", Husiler kontrolündeki bir patlayıcı İHA'yı yakalayarak yok ettiklerini bildirdi.