Hüseyin Duman katledilişinin 22. yılında anıldı

17 Nisan 1999 yılında faşistler tarafından katledilen Sosyalist İktidar Partisi üyesi komünist tekstil işçisi Hüseyin Duman, ölümünün yirmi ikinci yılında Türkiye Komünist Partisi tarafından mezarı başında anıldı.

18 Nisan 1999 seçimlerinden bir gün önce, 17 Nisan 1999 tarihinde, İstanbul Küçükbakkalköy'de Sosyalist İktidar Partisi'nin seçim konvoyuna MHP'liler tarafından saldırılmış, Hüseyin Duman arkadaşlarını korurken eski ülkü ocakları başkanı İhsan Bal’ın silahından çıkan kurşunla kalbinden vurularak yaşamını yitirmişti.

Antep’ten göçmüş bir işçi olan Hüseyin 28 yaşındayken öldürüldüğünde 14 yaşında beri çalışıyordu.





