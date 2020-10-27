Hürriyet'ten yeni hizmet: Saray eki

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Medyamız en modern alt yapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor" sözleri sonrası bugün Hürriyet'te dikkat çeken bir sayfa yer aldı.

Hürriyet gazetesinin 12. sayfasında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Hürriyet'e anlattı... 10 soruda islamofobi" başlıklı habere ilişkin paylaşım yapan gazetenin eski okur temsilcisi Faruk Bildirici, "Metin, gazetecilik değil, halkla ilişkiler metni. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile söyleşi yapılmamış, bir gazeteci imzası da yok. Soru ve yanıtlar aynı kalemden çıkmış. Fark etmemiş olabilirsiniz, uyarıyorum" dedi.

Kalın sordu, Kalın yanıtladı...

Daha fazlasını istiyor

Gazetenin Demirören grubuna geçişi sonrası AKP yandaşlığının dozu artarken, gelinen durumun da yetersiz olduğunu düşünen Erdoğan, "Medyamız en modern alt yapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor" demiş, bu sözlerin doğrudan Demirören grubunu hedef aldığı öne sürülmüştü.

Söz konusu "röportajın" bu sözlerin ardından gelmesi de dikkat çekti.