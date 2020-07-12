Hürriyet, İBB’ye gelen haciz haberini internet sitesinden kaldırdı

Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro projesi için aldığı krediye AKP döneminden kalma bir borç nedeniyle haciz uygulandığına ilişkin haberini internet sitesinden kaldırdı.

Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan haberde, İBB'nin geçmiş dönemde birçok asfalt ihalesini alan MET-GÜN İnşaat’ın avukatlarının şirket alacaklarını tahsil için ihtiyati haciz kararının İBB’nin banka hesaplarının bulunduğu bankalara gönderildiği belirtilmişti. Haberde büyük bir bölümü bir bankada olan 565 milyon liraya haciz işlemi uygulandığı ve söz konusu paranın şirket hesabına geçtiği aktarıldı. Geçen hafta yaşanan tahsilata ilişkin yüklü mevduat ile ilgili önemli bir bilginin de ortaya çıktığı kaydedilen haberde söz konusu paranın, yeniden başlanan bir metro projesi için alınan yurtdışı döviz kredisi olduğunun öğrenildiği belirtildi.

Ancak haber öğleden sonra Hürriyet’in internet sitesinden kaldırıldı.

Haber, gazetenin bugünkü basılı nüshasının ilk sayfasında “Metronun parası hacze gitti” başlığıyla yayınlanmıştı.

Kalyon'un ortağı şirket 'vurgun' iddiasıyla gündeme gelmişti

Öte yandan MET-GÜN İnşaat’ın, AKP döneminde İBB’den 15 milyar lira tutarında ihale aldığı ve şirketin sahibi Metin Güneş’in projelerine AKP’nin sevdiği şirketlerden Kalyon İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyon ve Yapı Yapı şirketinin yönetiminde yer alan Zafer Yıldırım’ın da ortak olduğu biliniyor.

İBB’nin en önemli şirketlerinden İSFALT’ın AKP döneminde yaptığı ihaleleri alan şirketler ve yapılan işlerde haksız kazanç sağlanıldığına dair ciddi iddalar ortaya çıkmıştı.

Kasım ayında Cumhuriyet’te yer alan haberde AKP döneminde İSFALT’ın ihalelerin MET-GÜN’ün sahibi Metin Güneş ile NAS şirketinin sahibi Esat Ulu’da toplanmasına olanak sağlayan bir sistem kurduğu ve bu ağ sayesinde bölgelere asfalt robotu alındığı ve robotların bir günde 150 ton asfalt döktüğü belirtilerek kazanılan paranın vurguna dönüştüğü belirtilmişti. Çünkü bu robotların günde sadece 50 ton asfalt dökebildiği biliniyordu.

Bu robotlara ilişkin hak edişlerin MET-GÜN şirketine peşin ve nakit ödendiği, şirketin de üstlendiği bu işleri alt yüklenicilere dörtte bir fiyatına yaptırdığı iddiası da gündeme gelmişti.