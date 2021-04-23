Hurdacıda oksijen tüpü patladı: Bir işçi yaşamını yitirdi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir hurda atölyesinde demir kesimi sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Antakya Sanayi Sitesi'ndeki atölyede hurda ayrımında kullanılan oksijen tüpü patladı. Suriye uyruklu 25 yaşındaki işçi Ali D. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Patlamayla birlikte çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

İşçinin cenazesi, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.