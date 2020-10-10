Humus ve Lazkiye'de yangınlar: 1 itfayeci öldü

Suriye Başbakan Hüseyin Arnous, yerel topluluk ve sendikalarla işbirliği içinde ve Suriye Arap Ordusu'nun yardımıyla, tüm bakanlıkların ve ilgili organlarının, ormanlardaki geniş alanlarda çıkan yangınları söndürmek için yüksek alarmda olduklarını açıkladı. Ülkedeki yangınla mücadele ekipleri yangınların Lazkiye, Humus ve Tartus kırsalındaki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için çalışmalar sürüyor.

Humus İtfaiye ekipleri, Humus kırsalının batısındaki bazı ormanlık alanlarda çıkan yangınların çoğunu kontrol etmeyi başardı ve el Tuvariye Dağı’nın eteğinde yer alan Kurb Ali köyündeki ormanlarda söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Humus'taki yangınlarla mücadele ederken bir itfayecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Başbakan, yetkililerden uygun müdahalenin yollarını belirlemek için zararları saymaya başlamalarını, yangın çıkarmaya karıştığından şüphelenilen kişileri teftiş etmek için tüm bölgelerdeki ve ilçelerdeki polis karakollarını seferber ederek, etkilenen insanları kabul etmek için Tişrin Üniversitesi'nin yurdunu açmalarını istedi.