Hülya Koçyiğit'ten Erdoğan övgüleri: Büyük gurur duyuyorum

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve Saray davetlerinin gediklilerinden olan oyuncu Hülya Koçyiğit, AKP'li Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide konuştu.

Konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok saygı duyduğunu ve onu takdir ettiğini ifade eden Koçyiğit, "Yaptığı doğruların yanında duruyorum. Çünkü ülkemi düşünüyorum. Ülkemle ilgili sorumluluk hissediyorum. Bu ülkeye katılan her bir damla benim için saygı değer. Dolayısıyla ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum" derken, "Bir insan eserleriyle anılır. O da bu ülkenin her bir köşesine, geleceğe eserler bırakıyor. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara da kucak açıyor ve hepimiz onlara yardım ediyoruz. Ben Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Damadının ihalesiyle gündem olmuştu

AKP'li belediye döneminde Antalya Konyaaltı sahilinin işletmesini alan Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar, belediyenin CHP'ye geçmesi sonrası tespit edilen 15 milyon liralık kamu zararı sonrası açılan davayı kaybetmişti.

Ancak ortaya çıkan büyük kamu zararına rağmen Danıştay'ın verdiği kararla sahilin işletmesi yeniden Koçyiğit'in damadına geçmişti.