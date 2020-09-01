Hulusi Akar’ın verileriyle Fahrettin Koca’nınkiler uyuşmuyor: Hayalet vakaların oranı 10 değil, 25 kat olabilir

Bu veriler, uzun süredir devam etmekte olan veri güvenilirliği tartışmasına yeni bir boyut katıyor.

Hulusi Akar’ın verilerinde vaka/test oranı Bakanlık verilerinin 2,5 katı

Hulusi Akar’ın sunduğu verilere göre Haziran ve Ağustos ayları için bedelsizler içinde vaka/test oranı binde 6,2, bedellilerde binde 4,3, toplamda ise binde 6,0’dır.

Oysa Sağlık Bakanlığı’nın Haziran ayının sonunda tamamladığı seroprevalans araştırmasında test pozitiflik oranı binde 2,4 olarak bildirilmişti.

Dolayısıyla celp döneminde askere alınacak gençlerdeki test pozitiflik oranı tüm toplumu temsil ettiği iddia edilen Haziran araştırmasının 2.5 katıdır.

Öte yandan bedelsiz asker adaylarının test oranının bedellilerin oranından %44 daha fazla oluşu, Covid-19’un sınıfsal karakterini de ortaya koyar.

Sağlık Bakanlığı’nın seroprevalans araştırması gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Bu sonuçlar Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı seroprevalans araştırmasının sonuçlarının bile güvenilir olmadığını gündeme getirir.

Bu durum birkaç nedene bağlı olabilir: Ya araştırmanın örneklemi yanlış seçilmiştir, ya örneklem doğru seçilmiş olsa da ulaşılamayan bireyler yerine seçilen yedek bireyler örneklemin yaş yapısını hastalığın çok daha seyrek görüldüğü çocuklara doğru çarpıtmıştır ya da Sağlık Bakanlığı araştırmanın sonuçlarını doğru açıklamamıştır.

Öte yandan vaka/test oranlarındaki farklılığı askerlik çağındaki gençlerin yaşıyla, seroprevalans araştırmasına dahil edilen örneklemin yaşının farklılığına bağlamak da olanaksızdır.

Zira Sağlık Bakanlığı durum raporlarına göre 15 yaş üzerindeki nüfusta hastalığın en az sıklıkta görüldüğü yaş dilimi tam askerlik çağına denk gelen 15-24 yaştır. Dolayısıyla yaş faktörünün askerlik çağındakilerin vaka/test oranını artırması değil, düşürmesi beklenir.

Hayalet vaka sayısı Bakanlığın bulduğunun 10 değil, 25 katı olabilir

Eğer bütün bunlar doğruysa, o zaman Sağlık Bakanlığı’nın tespit ettiği her vakaya karşılık, test sayısının yetersizliği nedeniyle saptanamayan (hayalet) en az 10 vaka olduğu bilgisi de gündemden düşer.

Bilinen her vakaya karşılık en az 25 hayalet vaka olduğu tespiti gündeme gelir.