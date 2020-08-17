Hulusi Akar’ın, Mirzabeyoğlu’nun mezarını ziyareti haberine erişim engelleme kararı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ayasofya’da namaz kıldıktan sonra Salih Mirzabeyoğlu’nun mezarını ziyaret etmesine dair haberimize erişime engelleme kararı verildi.

“Akar, Ayasofya'nın ardından soluğu İBDA-C liderinin mezarında aldı” başlıklı haberimiz hakkında Mirzabeyoğlu’nun eşi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği haberin erişime engellenmesine hükmetti.

Kararın gerekçesi olarak kamuoyunda İBDA-C kurucusu Salih Mirzabeyoğlu diye bilinen Salih İzzet Erdiş’in örgütün lideri olarak yargılandığı davada aldığı ceza onandıktan sonra yapılan yeniden yargılamada beraat etmesi gösterildi.

Odatv kaynaklı haberimizde Bakan Hulusi Akar’ın, Ayasofya’da Cuma namazını kılmasının ardından soluğu Necip Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu’nun mezarı başında aldığının iddia edildiği belirtilmiş ve İBDA’cılara yakın bir sosyal medya hesabından yapılan şu paylaşıma yer verilmişti: "Biz Kumandan’ın kabrinin başındayken Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa ve eski bakan Taner Yıldız, Üstad ve Kumandan’ın kabirlerini ziyaret edip Fatiha okudular.”

Haber Erdiş'in eşinin başvurusuyla erişime engellenirken Bakan Akar mezar ziyareti iddiasını hâlâ yalanlamadı.