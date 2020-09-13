Hulusi Akar'ın kimlik bunalımı

Eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kendine yaptırdığı özel üniforma ile geziyor. Askerliği bittikten sonra “sivil hayata” adım atan ve milli savunma bakanlığına atanan Akar, sivil hayata adapte olamadı.

Sık sık üzerinde Millî Savunma Bakanlığının logosu bulunan üniformaya benzer resmi kıyafetlerle görünen Akar’ın neden böyle bir tercih yaptığı bilinmiyor. Türkiye’de bakanlara özel üniforma geleneği yok.

Bakan Akar, geçtiğimiz hafta askeri kıyafetiyle

Milli Savunma Bakanı Akar, BBC’ye askeri helikopter önünde "Milli Savunma Bakanlığı" armalı üniformasıyla söyleşi veriyor.

Askerken sivil gezerdi

Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı iken yurtdışı ziyaretlerinde ve yurtiçi etkinliklerde askeri üniforma yerine sivil kıyafet tercih ediyordu. Akar Genelkurmay Karargahı'ndaki bazı kabullerini de sivil kıyafetiyle yapmıştı. AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan, Çad ve Tunus’u kapsayan ziyaretlerine eşlik eden Akar, üniforma giyen yabancı komutanlarla görüşmelerinde ve ikili anlaşma imza törenlerinde yine sivil elbise giymişti.

Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le beraber sivil kıyafetiyle.

Akar, askeri yetkililerle ikili görüşmelerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras gibi siyasilerin bulunduğu ikili görüşme ve toplantılara da “sivil” katılmıştı.