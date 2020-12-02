Hulusi Akar'dan tank palet fabrikası açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tank palet fabrikası tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Akar, tank palet fabrikasına ilişkin "Mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim" dedi.

Akar, Azerbaycan'da kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkinse "Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak. Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak" diye konuştu.