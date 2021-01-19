Hulusi Akar, Mesut Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve heyeti, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi eski Başkanı Mesut Barzani'yle Erbil’de görüştü.

Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Savunma Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Rudaw'da yer alan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bağdat ve Erbil’e yaptığı ziyaretin amaçlarını anlatan Akar, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi.

Akar, Türkiye’nin bölgenin huzuru ve güvenliğini önemsediğini ve bölgede inşa edilecek güvenliğin bölgenin ekonomik kalkınmasına hizmet edeceğini belirtti.

Hulusi Akar ayrıca Türkiye olarak Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözümünü desteklediklerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çeken Barzani ise bu ilişkilerin dostluk ve komşuluk temellerine dayandığını söyledi.

Barzani ayrıca bölgedeki siyasi durumu ile Irak’ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Hulusi Akar, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi eski Başkanı Mesut Barzani’nin ardından, Başkan Neçirvan Barzani ve bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşecek.