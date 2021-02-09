Hulusi Akar ‘FETÖ’cü albay YAŞ’ta nasıl general oldu?’ sorusuna yanıt verdi

Son Yüksek Askeri Şura'da general yapılan Serdar Atasoy'un Cemaatçi olduğu ortaya çıkmış, gözaltına alındıktan sonra itirafçı olunca serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından Cemaat üyesi bir ismin nasıl generalliğe yükseltildiği ve istihbaratın başına geçirildiği sorusu gündeme gelirken, Hulusi Akar'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Hürriyet'ten Sedat Ergin'e konuşan Akar, “Bu kişi ile ilgili bilgi ve belgelerin gelmesiyle ilişiği kesilmiştir” dedi..

Akar, Ergin'in sorularına şu yanıtları verdi:

- Ancak açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre kendisi 2017’de FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları çerçevesinde soruşturma geçirmiş.

AKAR: Ancak sonradan savcılıktan kovuşturmaya yer olmadığına dair 2019 yılında kesin karar verilmiş. YAŞ’ta terfi öncesi istenen bilgi ve belgelerde herhangi olumsuzluk görülmediği için terfisine engel bir durum bulunmamıştır. Ancak, daha sonra ilgili kurumlardan (İstihbarat, Emniyet) gelen bilgiler üzerine gerekli işlem yapılarak TSK ile ilişiği hemen kesilmiştir. TSK olarak içimizde hiçbir haini taşımamak konusunda kararlıyız.

- Yine açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre YAŞ’tan sonra bu şahıs Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na tayin edilmiş, ancak fiilen bu göreve başlatılmamış. Doğru mu?

AKAR: Doğru. Başka bir birimde değerlendirilmişti.