Hulusi Akar: Biden yönetimine şimdiden kılıçları çekmek doğru değil

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a verdiği mülakatta “Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır” açıklamasını yaptı.

Hakan’ın “S-400 sorunu ve yaptırımlar var gündemde. ABD ile ilişkilerde nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?” sorusuna Akar, “Amerika ile yıllara dayalı münasebetlerimiz var. Yüzlerce husus arasından S-400’ü alıp kilitlerseniz olmaz. FETÖ’yü istedik verdiniz mi, hayır. S-400 bizim için tercih değil, zorunluluk. 83 milyon vatandaşımızın güvenliği söz konusu. Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır. PKK eşittir YPG... Bunun anlaşılması şart. Beklentimiz mühimmat dahil verilen desteğin sonlandırılması.” yanıtını verdi.