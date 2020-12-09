Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı." dedi.

"FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor." diyen Akar, 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişinin ihraç edildiğini yineledi.

Karabağ'daki anlaşma'ya ilişkin olaraksa Akar, "Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor." şeklinde konuştu.

Akar ayrıca "S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir." dedi.