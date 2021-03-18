Hulusi Akar: ABD'nin YPG yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "18 Mart Şehitler Günü Töreni"nde konuştu.

Bakan Akar yaptığı konuşmada, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile iş birliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." dedi.

Yunanistan'ı hedef aldı

Akar ayrıca Akdeniz'deki krize yönelik de konuştu. Millî Savunma Bakanı "Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir" ifadelerini kullandı.