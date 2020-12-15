Hükümeti istifaya çağıran Moldovalı çiftçilerle polis arasında çatışma

Moldovalı çiftçiler bir süredir, kuraklıktan kaynaklanan mahsul kaybından sonra tarım sektörüne yönelik destek paketleri konusunda adım atmayan hükümetin istifa etmesini talep etti.

9 Aralık'ta çiftçiler, kırsaldaki hanelerin bu yıl sert hava koşulları nedeniyle hasat kaybına uğramasının ardından devlet yardımına olan taleplerini dile getirmek için Kişinev'deki hükümet binasının önüne yaklaşık 200 traktör park etti. Göstericiler, hükümet taleplerini yerine getirene kadar şehir merkezinde kalacaklarını söylediler.

Bugünse Kişinev'deki parlamento binası önünde gösteri yapan Moldovalı çiftçiler, polisle çatıştı.

Göstericiler, hükümetin tarımsal KDV'yi yüzde sekizden yüzde 12'ye çıkarmamasını talep ettiklerini ve ayrıca kuraklıktan muzdarip her 10 bin metrekarelik tarım arazisi için 3 bin lei (1 bin 357 TL) tahsis edilmesini istediler.

Gösterinin liderleri, çiftçilerin, milletvekillerinin mali politikayla ilgili bir proje üzerinde görüşmeleri planlanan 17 Aralık günü Moldova parlamentosu yakınında protesto mitingi düzenleyeceklerini söylediler.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, çiftçinin protestosunun siyasi hedeflere ulaşmak için sağcı muhalefet partileri tarafından desteklendiğini söyledi.

Dodon, "Çiftçinin protestosunun siyasi amaçlarla istismar edildiğine inanıyorum, Eylem ve Dayanışma Partisi ve Onur ve Hakikat Platformundan milletvekilleri tarafından organize edildiğini görüyoruz. Çiftçileri desteklemek gerektiğine inanıyorum ve yapmaya devam etmeye hazırız. Ancak protestolarla, sokakları kapatarak ve siyasi açıklamalarla hiçbir şey başarılamaz." dedi.

Dodon, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerini AB destekli adaya karşı kaybetmişti.

Moldova topraklarının yüzde 80 kadarı bu yıl kuraklıktan etkilendi. Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın çiftçileri desteklemek için Moldova'nın Maliye Bakanlığı'na 3,6 milyon dolarlık bir yardım aktardığını söyledi.